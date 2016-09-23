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الدوخة والصداع وقلة النوم.. أعراض خطيرة لأمراض المخ والأعصاب

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الدوخة والصداع وقلة النوم.. أعراض خطيرة لأمراض المخ والأعصاب الدوخة والصداع وقلة النوم.. أعراض خطيرة لأمراض المخ والأعصاب

>كتبت أمنية فايد

يقع البعض فريسة لأمراض المخ والأعصاب دون أن يشعر نظرا لتشابه أعراضها مع بعض الأمراض الأخرى، ويقدم الدكتور "أحمد جابر" أستاذ طب المخ والأعصاب جامعة عين شمس مجموعة من الأعراض التى تعد جرس إنذار للعديد من أمراض المخ والأعصاب.

 

1. الدوخة..

الشعور بـ"الدوخة" احساس يعتبر يوميا عند البعض، وتظهر المبررات بقلة الأكل أو ارتفاع درجة الحرارة ولكن الحقيقة أن الدوخة هى أحد أعراض مشكلات الدورة الدموية والتى تؤدى إلى الإصابة بجلطات المخ، لذلك عند الشعور بالدوخة علينا التأكد من عدم وجود هذه المشكلة بالكشف المبكر، لننتقل بعد ذلك للأمراض الأخرى مثل اضطراب فى الآذن الوسطى.

 

2. عدم الانتظام فى النوم..

الضغط النفسى والاكتئاب ليس السبب الحقيقى وراء عدم انتظام النوم ولكن هو انذار للإصابة بالشلل الرعاش.

 

3. آلام الرأس..

سواء كان ألم فى جزء من الرأس أو كل الرأس فالأمر ليس فقط مجرد صداع بسيط ينتهى بالمسكنات ولكن هو إنذار لأمراض متنوعة من المخ والأعصاب، والمسكنات تزيد من الصداع ولا تخففه.


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