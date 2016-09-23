بعد انفصال بيت وجولي.. طرف ثالث يهدد حياة جينيفر انيستون الزوجية

بعد مرور أقل من أسبوع على انفصال النجمين العالميين انجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt، نشر موقع Hollywood Life تقريراً يشير إلى أن الممثلة جينيفر انيستون Jennifer Aniston، طليقة بيت، تواجه الكثير من المشاكل العالقة مع زوجها جاستين ثيروكس Justin Theroux.. فهل يواجهان نفس مصير "برانجلينا"؟؟

وكشف موقع In Touch أن الخلاف الأكبر الذي يهدد حياة انيستون (47 عاماً) و ثيروكس (45 عاماً)، هو علاقة الأخير بحبيبته السابقة Heidi Bivens. وقد ضبطت جينيفر زوجها وهو يراسل Bivens، في آب-أغسطس الماضي، ما أفقدها صوابها وجعلها تشك في تصرفاته.

وذكر أحد المقربين من جينيفر وجاستين أن فكرة الطلاق ليست واردة، كما تقول الشائعات، وهما يحاولان حل أمورهما بطريقة عقلانية كي لا تتدمر حياتهما، وقد يضطر الأمر إلى ابتعادهما عن بعض لفترة بسيطة.

يشار إلى أن إسم الممثلة الأمريكية جينيفر انيستون لمع في الأيام الأخيرة، وربطه البعض بطلاق جولي وبراد بيت، متوقعاً أن يكون هذا القرار "شفى غليلها".

وكانت انجلينا جولي تقدمت الإثنين الماضي بأوراق الطلاق الرسمية، والسبب هو خوفها على أطفالها الـ 6 من راد بيت الذي بات عصبياً بشكل كبير.

وفي الوقت الذي نفى فيه محامي جولي أن تكون الخيانة سبباً في قرارها الصادم، أكدت بعض الصحف أنّ براد بيت كان على علاقة غرامية بالممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard، بطلة فيلمه الجديد Allied، وقد اكتشفت انجلينا ذلك بعد أن كلّفت مخبراً خاصّاً مراقبته بشكل دائم.

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