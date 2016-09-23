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متحف مدام توسو ينفذ قرار انفصال انجلينا جولي وبراد بيت

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الخميس 22-09-2016 20:07

سارعت إدارة متحف مدام توسو للتماثيل الشمعية في لندن إلى تنفيذ انفصال انجلينا جولي Angelina Jolie وزوجها براد بيت Brad Pitt بعد إعلان محامي النجمة طلبها الطلاق رسمياً من براد بيت.

وقررت إدارة المتحف أن تباعد بين تمثالي بيت وجولي بمسافة واضحة، تنفيذاً لرغبة النجمة بالانفصال.

وصرحت إدارة المتحف عبر حسابها الخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي التالي :" عقب توارد الأنباء التي صدمت متابعي أخبار المشاهير حول العالم، نستطيع أن نؤكد أننا فصلنا بين تمثالي براد بيت وانجلينا جولي".

ونشر المتحف صورة للتمثالين وهما منصوبان الآن بشكل منفصل وبجانب تماثيل لمشاهير آخرين.

يشار إلى أن الممثلة الشهيرة انجلينا جولي تقدمت الإثنين الماضي بمعاملات الطلاق الرسمية، وطالبت بحضانة أطفالهما الستة، قبل أن يعلن براد بيت أنه مستعد لخوض "حرب" من أجل الحصول على حضانة مشتركة بينهما.

 

 

 

 

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