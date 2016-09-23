رسائل النجوم للمملكة العربية السعودية في اليوم الوطني

تتزامن ذكرى اليوم الوطني للمملكة هذا العام مع انطلاق رؤية المملكة 2030. وفي هذه المناسبة الغالية على قلب السعوديين، وجّه عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين عبر "سيدتي نت" رسائل خاصة إلى الوطن في الاحتفال باليوم الوطني الـ 86 لتوحيد المملكة العربية السعودية..

هنأ المطرب عبدالمجيد عبدالله ولاة الأمر والشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة، مبيناً أن اليوم الوطني يمثل فرصة طيبة لاستذكار الجهود الكبيرة التي قام بها الآباء والأجداد من أجل إرساء قواعد التنمية والتطوير وعلى رأسهم الملك المؤسس عبدالعزيز، وأكد أن الدولة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يسير على درب والده المؤسس في رعاية المواطن وحماية الوطن وازدهاره.

وذكر الفنان عبدالله السدحان أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تمثل مصدر عز وفخر لكل أفراد الشعب السعودي الأصيل، موضحاً أنها تعكس اعتزازنا بدولتنا المباركة والدور التاريخي الوطني الكبير الذي اضطلعت به ولازالت في الخليج العربي والعالمين العربي والإسلامي، وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يسير على نهج الملك المؤسس في توحيد المملكة ووحدة أراضيها وترابط ولحمة أبناء الوطن في كافة المناطق وكذلك بناء الدولة السعودية الحديثة والتي كان أحدث وجوهها إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والذي يهدف لتنمية وازدهار الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وقال اللاعب الدولي السابق سعيد العويران: "أهنئ الشعب السعودي وقيادتنا الرشيدة باليوم الوطني للمملكة، فهذه المناسبة تعبّر عن التلاحم الشديد بيننا كمواطنين مع اختلاف مستوياتنا وفئاتنا، وتقديراً للترابط والعطاء ووحدة المصير بين كل مناطق المملكة، وتحية للدور الوطني منذ بداية تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصولاً إلى مسيرة البناء والعطاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وتمنى المطرب خالد عبدالرحمن للمملكة وأبناء الشعب السعودي دوام الأمن والاستقرار وللدولة العز والفخار والازدهار، معتبراً "الثالث والعشرين من شهر سبتمبر" تخليداً لذكرى توحيد المملكة تحت راية التوحيد، وشدد على ضرورة الوحدة لا سيما في ظل ما تتعرض له المنطقة من أخطار تتطلب مزيداً من اللحمة والتكاتف خلف القيادة الرشيدة.

وعبّر الإعلامي محمد الشهري عن سعادته البالغة بهذه الذكرى الغالية على قلوب السعوديين جميعاً والتي وحدتهم تحت راية التوحيد، موضحاً أن النفوس تختلج بمشاعر الفخر والاعتزاز والولاء للوطن والمليك الذي يسعى بفكره النيّر إلى تأكيد علاقة الود والتلاحم بين الشعب وقيادته من أجل استمرار مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه، وأشار إلى أن المملكة شهدت ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنجازات جليلة في مختلف الجوانب من خلال تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته، وشدد على التطور الملحوظ في مجال التنمية البشرية والنمو الحضاري الذي تعيشه البلاد.

وبارك اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور لأبناء وطنه بهذه المناسبة المجيدة، مثمناً الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني وما تجسده مثل هذه الفعاليات والأحداث الوطنية والمرتبطة بوحدة الأرض والشعب السعودي، وأكد على أهمية استلهام روح العطاء والتضحية والفداء والإخلاص التي تمتع بها الآباء والأجداد من أجل توحيد المملكة التي أصبحت اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى تلعب دوراً بارزاً في محيطها الإقليمي خليجياً وعربياً وعلى مستوى العالم، مبيناً أن السعودية ومنذ نشأتها وهي تشهد تطورات وإنجازات هامة ومتلاحقة حققتها في شتى المجالات.

وأشار الفنان فايز المالكي إلى أنه وبمناسبة الذكرى الـ 86 لتوحيد المملكة يتمنى مزيداً من التقدم والرفعة للوطن والمواطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الوالد والقائد، مثمناً الإنجازات التي حققتها السعودية في حكم الملك سلمان بن عبد العزيز خلال أكثر من عام ونصف ودوره في قيادة المملكة بكل حكمة، وأكد أن المملكة تحتفي هذا العام بكل طوائفها بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع بالتزامن مع ما تشهده السعودية من تقدم وازدهار في ظل الحكم الرشيد لخادم الحرمين الشريفين ورؤيته لمستقبل مشرق للوطن بسواعد شبابه.

وأوضح المطرب أصيل أبو بكر أن ذكرى اليوم الوطني تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر والجوانب سواء الوطنية أو الاجتماعية والإنسانية أو الثقافية، مهنئاً الشعب السعودي قيادة وشعباً على هذه المناسبة الخالدة، وأكد أن المملكة منذ أن وحدها الملك عبدالعزيز تحت راية التوحيد وهي حصن العروبة والإسلام، مشيداً بخادم الحرمين الشريفين وإنجازاته منذ توليه الحكم وحتى الآن فضلاً عن ما تتضمنه رؤيته الثاقبة لنهضة وازدهار المملكة 2030، ودعا الله أن يوفق الملك سلمان بن عبدالعزيز في قيادة البلاد".

وأبدت الفنانة مروة محمد سعادتها وشعورها بمزيد من الانتماء لهذا الوطن الغالي في ذكرى تأسيسه الدولة ومولد أمة تسابق الزمن في تقدمها، مشيرة إلى أن السعوديين استقبلوا اليوم الوطني هذا العام بكل أمل وتفاؤل في مستقبل مشرق وواعد بالإنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة والرشيدة في إدارة شؤون الوطن وذلك رغم ما تعيشه المملكة والمنطقة العربية بأسرها من أوضاع مضطربة، وثمنت تخصيص الدولة للكثير من المشاريع التنموية لخدمة الشباب.

وقال المطرب إبراهيم الحكمي: "الاحتفال باليوم الوطني يعتبر نوعاً من تجديد الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي، والسمع والطاعة لولاة الأمر والقيادة الحكيمة التي تحكم بشرع الله، وأدعو الله أن ينصر جنود وحماة الوطن على الثغور والحد الجنوبي، وأقل ما يمكنني تقديمه كفنان من أجل الوطن الغالي وجيشه الباسل وجنوده الشجعان أن أشعل حماسهم وأتغنى ببطولاتهم في أعمالي الوطنية والتي تجسد واقع العلاقة القوية والمميزة التي تربط المواطن بقائده وجيشه وجنوده وكل من يحمي ويذود عن أرض الحرمين، وأشعر بالارتياح كثيراً لتقديم مثل تلك الأوبريتات أو الأغاني الوطنية".

وأعرب الفنان فهد الحيان عن سعادته التي لا توصف بتلك المناسبة العزيزة على قلبه، مشيداً بالدور الكبير للملك سلمان بن عبدالعزيز في رفع راية السعودية شامخة عربياً وعالمياً، وأشار إلى أن ذكرى توحيد المملكة تحل على السعودية هذا العام وهي تواصل تقدمها وتطورها في كافة المجالات وتنعم بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة والنهج الرشيد الذي يتبعه خادم الحرمين الشريفين بالأمن والأمان والاستقرار في ظل تحديات إقليمية وعالمية وظروف وأوضاع مضطربة، مبدياً تفاؤله بأن المملكة ستتجاوز ذلك لتواصل انطلاقتها نحو المزيد من التطور والبناء وحتى ينعم المواطن بمزيد من الرخاء والازدهار.

وذهبت الفنانة ليلى السلمان إلى أنها تشعر كأي مواطن بالأمان والاعتزاز الوطني في هذه المناسبة الغالية التي تعدّ عيداً للوطن والمواطن، مضيفة: "إن ذكرى توحيد المملكة الـ 86 بشارة خير أغدقت السعادة على كل ربوع السعودية حيث تحمل الكثير من الدروس التي يجب أن نقف لنتعلم منها ونستفيد من عِبَرها، خاصة في قصص كفاح الملك عبد العزيز في تأسيس البلاد والنهوض بالمملكة"، ووصف الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين بأنها إنجازات عملاقة شملت مختلف المجالات خاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الملحن ناصر الصالح: "تعم المجتمع السعودي تباشير الفرح والسعادة في اليوم الوطني، فذكرى توحيد المملكة ذكرى سعيدة على قلب كل سعودي، ولا سيما أن ذلك يتواكب مع ما تشهده المملكة منذ مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز من إنجازات قياسية في عمر الزمن تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة، حيث أن خادم الحرمين يولي الاهتمام بقضايا الشباب سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، كما أنه يحافظ على الثوابت ومستمر على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز وله إسهامات كبيرة جداً في خدمة المواطن وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني برؤية مستقبلية واعدة.

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