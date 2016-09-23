محمد بن زايد: نجدد تضامننا مع المملكة بعزمها وحزمها

جدد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تأكيده على تضامن الإمارات مع المملكة ووقوفها معها في عزمها وحزمها، لافتاً إلى التفاؤل بالمستقبل القادم.

ونقل الحساب الرسمي لأخبار محمد بن زايد على «تويتر» تهنئة ولي عهد أبوظبي للمملكة في يومها الوطني، وقوله: «نحتفل مع أشقائنا في المملكة في ذكرى يومها الوطني الـ86، يوم له دلالته العميقة في انطلاق المسيرة لخير المملكة وخدمة المسلمين».

وأضاف: «نبارك للقيادة والشعب السعودي باليوم الوطني ونثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين التي أعادت للعرب والمسلمين روح التلاحم والتكاتف».

وأردف ولي عهد أبوظبي: «نحن إذ نحتفي بهذه المناسبة المجيدة نجدد فيها تضامننا مع المملكة ووقوفنا معها في عزمها وحزمها متفائلين بالمستقبل المشترك».