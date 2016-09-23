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ولي عهد دبي: الملك سلمان يرسخ أمن واستقرار المنطقة

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تغريدة على صفحته عبر "تويتر" المملكة باليوم الوطني.وكتب الشيخ حمدان بن محمد قائلاً "العلاقات الإماراتية نموذجية على كافة الصعد تعززها تضحيات مشتركة وتاريخ طويل من الأخوة والتلاحم".وأضاف أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يقود حراكاً شاملاً لترسيخ أمن واستقرار المنطقة وبناء غد أفضل لشعوبها".

وأردف ولي عهد دبي أنه شهد احتفالا خاصا لإزاحة الستار الخاص بـ"شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز" الذي وجه الشيخ محمد بن راشد بإطلاقه على شارع الصفوح، أحد أهم شوارع دبي.

واستطرد أن هذه البادرة تعكس التقدير الكبير الذي نحمله لملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهي لفتة تكريم لرجل المواقف المشرفة.

الجدير بالذكر أن شارع الملك سلمان يعد من أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، ويتضمن سلسلة من المنشآت السياحية والاقتصادية التي تعتبر من أهم ملامح دبي الحديثة.

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