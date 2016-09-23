حاكم الشارقة يهنئ القيادة بيوم التوحيد

بعث صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني. كما بعث برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد.

وأرسل سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد.