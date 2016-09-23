قنصلية المملكة بدبي تحتفل بيوم الوطن

أقام القنصل السعودي العام في دبي والإمارات الشمالية عماد عدنان مدني حفل استقبال في مدينة دبي بفندق «ماريوت» في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وحضر الحفل عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي والعربي والأجنبي ورجال الأعمال السعوديون والإماراتيون وأعضاء السفارة السعودية والقنصلية والملحقية لدى الإمارات وعدد من الجالية السعودية المقيمة في الإمارات، وكذلك مراسلو الصحف ووكالات الأنباء.وتبادل الضيوف مع القنصل العام الأحاديث الودية والتبريكات في هذه المناسبة، متمنين للمملكة وقيادتها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وهنأ مدني قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين، والشعب السعودي، مستذكراً الجهود العظيمة التي بذلها الملك المؤسس، -طيب الله ثراه-، ورجاله المخلصون لتوحيد المملكة وتثبيت دعائم الدولة الحديثة. وثمن العلاقات السعودية - الإماراتية ومدى الترابط والعمق الذي يربط شعبي الإمارات والسعودية.