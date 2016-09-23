أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

قنصلية المملكة بدبي تحتفل بيوم الوطن

Google+ Print

أقام القنصل السعودي العام في دبي والإمارات الشمالية عماد عدنان مدني حفل استقبال في مدينة دبي بفندق «ماريوت» في دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وحضر الحفل عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي والعربي والأجنبي ورجال الأعمال السعوديون والإماراتيون وأعضاء السفارة والقنصلية والملحقية لدى الإمارات وعدد من الجالية السعودية المقيمة في الإمارات، وكذلك مراسلو الصحف ووكالات الأنباء.وتبادل الضيوف مع القنصل العام الأحاديث الودية والتبريكات في هذه المناسبة، متمنين للمملكة وقيادتها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وهنأ مدني قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين، والشعب السعودي، مستذكراً الجهود العظيمة التي بذلها الملك المؤسس، -طيب الله ثراه-، ورجاله المخلصون لتوحيد المملكة وتثبيت دعائم الدولة الحديثة. وثمن العلاقات السعودية - الإماراتية ومدى الترابط والعمق الذي يربط شعبي الإمارات والسعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية