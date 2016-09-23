فيصل بن بندر: «جولة في قصر الحكم» تهدف لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خالص الشكر والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله- على موافقته الكريمة بإقامة فعالية "جولة في قصر الحكم" للاحتفاء بحلول الذكرى المباركة السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، مؤكداً أن الموافقة الكريمة جاءت بعد أن شهدت الفعالية في نسختها الأولى حضورا وإقبالا كبيرين من سكان مدينة الرياض وزوارها بمختلف فئاتهم وأعمارهم وجنسياتهم.

ورحب سمو أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بعد اطلاقه أمس الخميس لفعالية "جولة في قصر الحكم"، بزوار القصر، مشيراً إلى أن اتاحة الفرصة لزيارة القصر تأتي بهدف تأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن وقيادته.

رؤية 2030 تأسيس قوي وحكيم وتدعم توجه المملكة التنموي

وعبر سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بحلول ذكرى اليوم الوطني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، راجياً من الله دوام العزة والنصر والتمكين والاستقرار لبلادنا العزيزة تحت ظل قيادتها الحكيمة.

وأشاد سموه في هذه المناسبة بالدور الكبير الذي يقوم به الجنود البواسل على الحدود للذود عن الوطن ونصرة الشعب اليمني الشقيق، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 مؤسسة على تأسيس قوي وحكيم وتدعم توجه المملكة التنموي.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن بندر أن أي منجز تحققه المملكة أو تعمل عليه هو للمواطن بالدرجة الأولى، مؤكداً أن كل ما تقوم به القيادة الرشيدة ما هو إلا لخدمة المواطن.

وعبر سموه عن سروره بما شاهده خلال الجولة من فرحة وطنية غامرة من الكبار والصغار، مؤكداً أن مشاعر الزوار الوطنية الصادقة هي الجائزة الأكبر للعاملين على الفعالية في الهيئة العليا لتطوير الرياض، لافتاً النظر في ذات السياق إلى أن هذه المشاعر التي لمسها تعطي دافعاً قوياً لاستمرار مثل هذه المبادرات.

وبشأن الفعالية لفت سموه إلى أن "جولة في قصر الحكم" التي تقام هذا العام في هذا المعلم الوطني الشامخ، ستشهد إقامة معرض تحت عنوان: (سلمان.. التاريخ) يعرض صورا تاريخية لخادم الحرمين الشريفين أيده الله، مع والده الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وإخوانه الملوك: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله تغمدهم الله بواسع رحمته، داعياً الجميع إلى المشاركة والحضور.

سموه يشيد بالدور الكبير لجنودنا البواسل على الحدود للذود عن الوطن ونصرة الشعب اليمني

حضر حفل إطلاق الفعالية معالي عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن قويز، وعدد من كبار منسوبي إمارة المنطقة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وكان الزوار قد توافدوا امس الخميس على قصر الحكم واطلعوا على جنبات القصر كما شاهدوا عدداً من الأفلام الوثائقية والصور التاريخية التي تحكي تاريخ القصر.

الجدير بالذكر أن الفعالية التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 ذي الحجة ١٤٣٧هـ، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية السعودية؛ ستواصل استقبال الزوار على مدى ثلاثة أيام إلى العاشرة من مساء السبت.

الأمير فيصل بن بندر يرحب بالزوار

سموه ولمسة حانية مع الزوار الأطفال

.. ويطلع على بعض محتويات القصر

أمير الرياض عبّر عن سروره بما شاهده خلال الجولة من فرحة وطنية غامرة

سموه يسجل كلمة عن اليوم الوطني

توافد الزوار على قصر الحكم