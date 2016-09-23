أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الثقافة والإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد

Google+ Print

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في نيويورك الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء رحّب معاليه بالوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين, مثمناً الدور الذي يقوم به الوفد المكلف بتغطية الزيارة, وكذلك مشاركته بالأنشطة المصاحبة. كما أطلع وزير الثقافة والإعلام الوفد على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها خلال زيارة سمو ولي العهد إلى نيويورك - حفظه الله- ، مشيداً بالوقت نفسه بالمشاركة الفاعلة للوفد الإعلامي من خلال التغطية المميزة للزيارة. كما أجاب الدكتور الطريفي خلال اللقاء على أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد ورؤساء التحرير.

image 0

وزير الثقافة والاعلام اطلع الوفد على فحوى لقاءات سمو ولي العهد

image 0

د. الطريفي اشاد بالمشاركة الفاعلة للوفد الإعلامي في التغطية المميزة للزيارة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية