وزير الثقافة والإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في نيويورك الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء رحّب معاليه بالوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين, مثمناً الدور الذي يقوم به الوفد المكلف بتغطية الزيارة, وكذلك مشاركته بالأنشطة المصاحبة. كما أطلع وزير الثقافة والإعلام الوفد على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها خلال زيارة سمو ولي العهد إلى نيويورك - حفظه الله- ، مشيداً بالوقت نفسه بالمشاركة الفاعلة للوفد الإعلامي من خلال التغطية المميزة للزيارة. كما أجاب الدكتور الطريفي خلال اللقاء على أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد ورؤساء التحرير.

وزير الثقافة والاعلام اطلع الوفد على فحوى لقاءات سمو ولي العهد

د. الطريفي اشاد بالمشاركة الفاعلة للوفد الإعلامي في التغطية المميزة للزيارة