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صامل العجاجي في ذمة الله

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صامل بن عبدالعزيز العجاجي والد الزميل سعود العجاجي محرر جريدة الرياض في محافظة ضرماء عن عمر يناهز الثمانين عاماً، إثر حادث مروري أليم، وقد أديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة ظهر أمس بجامع الإمام فيصل بن تركي في ضرماء.

"الرياض" تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى إخوة الفقيد سعود ومحمد وإبراهيم، وإلى أبنائه سليمان والزميل سعود والمقدم فهد وعبدالعزيز والمقدم محمد وبدر، وإلى كافة أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويتقبل العزاء للرجال والنساء بمنزل الفقيد بمحافظة ضرماء وعلى جوال أخيه سعود 0554449541، وأخيه ابراهيم 0555429798، وأبنائه الزميل سعود 0555204965، سليمان 0555427875، عبدالعزيز 0555427875.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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