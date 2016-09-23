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الحملة السعودية تواصل تقديم الخبز للسوريين في تركيا

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تواصل الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية تقديم مادة الخبز وتأمينها للأشقاء السوريين النازحين على الشريط الحدودي السوري التركي، من خلال أربعة أفران حديثة متنقلة تنتج بشكل يومي، ضمن برنامج الحملة الغذائي "شقيقي قوتك هنيئاً".

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن البرنامج الغذائي للحملة يعد واحدا من البرامج الأساسية للحملة في تقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء السوريين.

وأضاف أن مشروع "شقيقي قوتك هنيئاً" يعد أهم هذه الخدمات الإنسانية التي تقدم للأشقاء السوريين على مستوى المنطقة؛ حيث إنه يستهدف آلاف العائلات النازحة من خلال إنتاج قرابة 210 آلاف رغيف خبز يومياً، وتوزع بشكل يومي على النازحين في مخيمات سجو الجديد، عائدون، صامدون، قادمون، بالإضافة إلى مدينتي كلس والريحانية على الشريط الحدودي التركي السوري.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للحملة د. بدر السمحان أن الحملة ملتزمة في السعي لتذليل العقبات والحد من معاناة الأشقاء السوريين من خلال استمرار برامجها في مختلف المحاور الإنسانية الطبية منها والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية.

من جهتهم، عبر عدد من الأشقاء السوريين والمستفيدين من المساعدات التي تقدمها الحملة عن عميق شكرهم وامتناهم للمملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الكريم على وقفتهم الصادقة معهم.

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