الوداد يستشهد بما حدث بين الزمالك والنجم الساحلي لمحاولة الرد على الرباعية

يرى محمد طلال أمين صندوق نادي الوداد المغربي أن فريقه هو الذي هزم نفسه أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي.

ووضع الزمالك قدما في نهائي دوري الأبطال باكتساح الوداد 4-0 على ملعب برج العرب، على أن يلتقيان يوم السبت في الإياب.

وقال طلال في تصريحات لقناة DMC يوم الخميس: "الإدارة الغبية للمباراة من قبل جون توشاك المدرب السابق لفريقنا واختياراته الفنية ساهمت في النتيجة الثقيلة".

ويعتقد طلال أن غياب زهير العروبي الحارس الأساسي للوداد عن مباراة الذهاب بسبب التجنيد أسهم في هذه النتيجة.

وأضاف "الزمالك مر من قبل بالوضع نفسه حين خسر من النجم الساحلي في تونس بخمسة أهداف لواحد، قبل أن يفوز بثلاثية نظيفة في القاهرة ليخرج كالكبار بعد أن كان قريبا من التاهل".