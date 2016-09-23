6 علاجات طبيعية للتخلص من الأورام..أبرزها شرب الكثير من الماء والتدليك

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلاجات الطبيعية المنزلية الأكثر فاعلية للتخلص من التورم الناتج عن إصابة معينة أو احتباس سوائل معينة فى الجسم، والتى تتضمن الآتى:

1.إذا كنت تعانى من تورم بسبب تراكم السوائل، يمكنك رفع المنطقة المصابة لأعلى، لأن هذه العملية يمكن أن تصرف بعض السوائل.

2. شرب الكثير من الماء يلعب دورا هاما فى تنظيف السموم والسوائل المتراكمة فى منطقة منتفخة .

3. ضع قطعة قماش مغموسة فى الماء البارد على المنطقة المنتفخة لمدة 20 دقيقة، فهذا سوف يقلل من التورم، كما من الممكن وضع ضمادة دافئة لتخفيف الألم.

4.يمكنك تدليك المنطقة التى بها تورم إذا لم يوجد ألم، بإستخدام زيت الجريب فروت لتدليك المنطقة المصابة فهذا يقلل من التورم.

5.تناول المياه والليمون والماء والخيار، فإنها تقلل من التهاب الجسم .

6.تجنب الأطعمة التى تحتوى على الصوديوم إذا كنت تعانى من أى تورم بالجسم، ومن الممكن شرب المزيد من الماء لطرد الصوديوم من الجسم .

ووفقا للتقرير فإن التورم أو التضخم فى بعض أماكن معينة من الجسم يكون رد فعل عن الإصابة ببعض المشاكل المعينة فى الجسم أو وجود بعض السموم التى لا يستطيع الجسم التخلص منها .