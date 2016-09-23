أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 علاجات طبيعية للتخلص من الأورام..أبرزها شرب الكثير من الماء والتدليك

Google+ Print
6 علاجات طبيعية للتخلص من الأورام..أبرزها شرب الكثير من الماء والتدليك 6 علاجات طبيعية للتخلص من الأورام..أبرزها شرب الكثير من الماء والتدليك

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض العلاجات الطبيعية المنزلية الأكثر فاعلية للتخلص من التورم الناتج عن إصابة معينة أو احتباس سوائل معينة فى الجسم، والتى تتضمن الآتى:

1.إذا كنت تعانى من تورم بسبب تراكم السوائل، يمكنك رفع المنطقة المصابة لأعلى، لأن هذه العملية يمكن أن تصرف بعض السوائل.

2. شرب الكثير من الماء يلعب دورا هاما فى تنظيف السموم والسوائل المتراكمة فى منطقة منتفخة .

3. ضع قطعة قماش مغموسة فى الماء البارد على المنطقة المنتفخة لمدة 20 دقيقة، فهذا سوف يقلل من التورم، كما من الممكن وضع ضمادة دافئة لتخفيف الألم.

4.يمكنك تدليك المنطقة التى بها تورم إذا لم يوجد ألم، بإستخدام زيت الجريب فروت لتدليك المنطقة المصابة فهذا يقلل من التورم.

5.تناول المياه والليمون والماء والخيار، فإنها تقلل من التهاب الجسم .

6.تجنب الأطعمة التى تحتوى على الصوديوم إذا كنت تعانى من أى تورم بالجسم، ومن الممكن شرب المزيد من الماء لطرد الصوديوم من الجسم .

ووفقا للتقرير فإن التورم أو التضخم فى بعض أماكن معينة من الجسم يكون رد فعل عن الإصابة ببعض المشاكل المعينة فى الجسم  أو وجود بعض السموم التى لا يستطيع الجسم التخلص منها .   


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365