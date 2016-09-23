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بالصور.. مياه المجارى تغرق مدرسة بالمحلة ورئيس المدينة يأمر بتجفيفها

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بالصور.. مياه المجارى تغرق مدرسة بالمحلة ورئيس المدينة يأمر بتجفيفها بالصور.. مياه المجارى تغرق مدرسة بالمحلة ورئيس المدينة يأمر بتجفيفها

>الغربية – مصطفى عادل

شهدت مدرسة سيدي حمود للتعليم الأساسي بقرية البنوان بمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية غرق فناء المدرسة بمياه الصرف الصحي قبل أيام من بداية العام الدراسى الجديد وهو ما تسبب فى استياء أهالى القرية وأرسل الأهالى استغاثات للواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة وقرر الدفع بسيارات كسح المجارى لشفط مياه الصرف الصحى  الموجودة فى فناء المدرسة.

وأصدر رئيس المدينة توجيهاته  لنائبه المحاسب صلاح موسى ومساعديه و رئيس وحدة البنوان وعبد الغني محمود مدير إدارة شرق المحلة التعليمية بسرعة شفط مياه الصرف من فناء المدرسة وتغطيته بالرمال وتهيئته لاستقبال الطلاب.

وتم شفط المياه من الفناء وتغطيته بالرمال وتم رش الفناء بالمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات.

 

 

 

 

 

 

 

 


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