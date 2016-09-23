"الحمير" وسيلة أهالى العريش والشيخ زويد للوصول للآبار بسبب انقطاع المياه

أكد أهالى قرى شرق العريش ومركز الشيخ زويد، تواصل معاناتهم فى الحصول على مياه الشرب، وتوقف ضخ شبكات المياه، وأنهم يقطعون مسافات على ظهور "الحمير" لملئ الجراكن من الآبار.

وقال أهالى قرية السكاسكة شرق العريش، لـ"اليوم السابع"، إن المياه كانت تصل إليهم فى الشبكات قبل شهور، لكنها توقفت بشكل مفاجئ، وأنهم يواجهون أزمة فى الحصول على مياه الشرب، ولا يجدون وسيلة إلا عربات الكارو التى تجرها الحمير للسير عبر دروب رملية وصولاً لساحل البحر لملئ جراكن مياه تكفى حاجتهم من الآبار السطحية التى تنتشر على ساحل القرية.

وبدورهم طالب أهالى قرى الشيخ زويد بوضع حل لمشكلة المياه فى قراهم، وأجمعوا على أن المياه كانت تصل إليهم وتوقف منذ عدة سنوات، وكانت البدائل هى سيارات فناطيس مياه تحمل حاجتهم من الماء وتخزن فى خزانات جوفية أسمنتية، وأنه توقف وصول تلك السيارات وأصبحوا يقطعون مسافات على عربات الكارو للوصول لمحطات تحلية المياه للملئ منها، أو الآبار الجوفية التى يحفرها المقتدرون من بينهم.