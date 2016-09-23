"إسكان البرلمان": طرح 1.5 مليون متر من أراضى مارينا للبيع

كشف النائب عاطف عبد الجواد، أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة بوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، على طرح 4% من أرض مارينا للبيع.

وقال "عبد الجواد" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة": "8% من أرض مارينا غير مستغلة وتم طرح زيادة كثافة مارينا من وزارة الإسكان، وتم الاتفاق على البدء فى طرح 4% كمرحلة أولى للبيع والتى تصل مساحتها لمليون ونصف المليون متر مربع".

وفى سياق آخر، قال إنه تم التشاور مع وزير الإسكان لوضع نظام جديد لحساب تسعيرة مياه الشرب، لتطبيق نظام التعريفة المتدرج، وأنه تم الاتفاق على تطبيق النظام الجديد مع نهاية شهر أغسطس من العام الحالى.