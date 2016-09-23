«جنايات الشارقة» تنظر قضية تزوير بطاقة مواقف

باشرت محكمة جنايات الشارقة، أولى جلساتها للنظر في قضية تزوير بطاقة حجز مواقف مركبة، المتهم فيها رجل أربعيني من جنسية دولة عربية، حيث وجه له القاضي حسين العسوفي، تهمتي التزوير واستخدام محرر رسمي مزور.

وأوضح الشاهد الرئيس في القضية «ع،أ،ع»، وهو موظف يعمل في قسم المواقف ببلدية الشارقة، خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الموظف تسلم التصريح من المتهم، وعندما تبين له أنه مزور قام بمواجهة المتهم، الذي أكد أمام الهيئة القضائية أنه استخدم البطاقة.

وهو لا يعلم أنها مزورة في الأساس، فيما طلبت محاميته أجلاً لتصوير ملف القضية وتقديم دفاعها. كما نظرت المحكمة قضية تزوير شهادة دراسية، المتهم فيها شخص من الجنسية الباكستانية، حيث أنكر التهمة عند مواجهته بها، وأبرز للهيئة القضائية أصل الشهادة مترجمة للعربية ومصدقة، وعليها أختام ومصادق عليها من سفارة الدولة في إسلام أباد.