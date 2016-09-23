رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان » تستقبل قنصل سنغافورة وتتلقى دعوة لزيارتها

تلقت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان»، دعوة من وزارتي الشؤون الخارجية والاتصالات والمعلومات في جمهورية سنغافورة، لزيارتها، وذلك في إطار «برنامج زيارة صحافيي الشرق الأوسط التاسع»، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

وتسلمت رئيس التحرير المسؤول، الدعوة لدى استقبالها في مقر الصحيفة بدبي، شارميل راجاراتنام القنصل (الإداري والقنصلي) لدى القنصلية العامة لجمهورية سنغافورة في دبي، بحضور طالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية في «البيان».

يذكر أن برنامج زيارة صحافيي الشرق الأوسط، مخصص لكبار الصحافيين لدى المؤسسات الإخبارية في الشرق الأوسط والمحررين المتميزين، ويتضمن البرنامج اجتماعات مع قادة حكوميين رئيسيين ومسؤولين كبار، إلى جانب موجز تقدمه وكالات حكومية بشأن الاستراتيجيات الوطنية لسنغافورة وتجربتها التنموية، فضلاً عن زيارات إلى مواقع ذات أهمية.