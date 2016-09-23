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برامج وتقارير إخبارية تغطي الاحتفالات عبر قنوات دبي

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برامج وتقارير إخبارية تغطي الاحتفالات عبر قنوات دبي برامج وتقارير إخبارية تغطي الاحتفالات عبر قنوات دبي

مواكبة للاحتفالات باليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية تقوم قنوات دبي بتقديم العديد من البرامج والتغطيات الخاصة والفعاليات المباشرة والأفلام الوثائقية التي ترصد كافة جوانب الاحتفال بهذه المناسبة وعلى جميع الأصعدة والمجالات، مشاركة لعمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير العام للقنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، إن مواكبة احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يأتي في إطار حرص شبكة قنوات دبي على مواكبة كافة الفعاليات والأحداث الوطنية التي يحتفي بها الأشقاء والأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ومناسبة وطنية مجيدة، تحكي أحد فصول التاريخ المعاصر وإحدى الملاحم الباقية على مر العصور.

وقال المنصوري، إن شبكة قنوات دبي تسعى من خلال موقعها الريادي إلى تقديم كل ما هو متميز ويليق بهذه المناسبات الغالية على قلوب الجميع، في ظل التنسيق الدائم مع المجلس الوطني للإعلام وكافة المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، بهدف تقديم منتج إعلامي على درجة عالية من التميز.

مناسبة

من جهته تحدث علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في شبكة قنوات دبي، عن الوسم الذي يزين شاشات قنوات تلفزيون دبي، وسما دبي، ونور دبي التلفزيونية، ودبي الرياضية، ويحمل عنوان: (#اليوم_الوطني_السعودي)، كذلك الفواصل التلفزيونية التي تحتفي بهذه المناسبة، والجهود الإعلامية والفنية التي تم تسخيرها في مركز الأخبار لمواكبة احتفالات المملكة العربية السعودية في الأيام الثلاثة الماضية من خلال مجموعة التقارير الخاصة والتغطيات.

بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية السعودية وعلى الهواء مباشرة في برنامج «دبي هذا الصباح» على شاشة تلفزيون دبي وبرنامج «مدارات»، في الوقت الذي واكبت نشرات الأخبار العالمية على شبكة قنوات دبي، الاحتفال باليوم الوطني من خلال مجموعة التقارير والتقارير على مدار الساعة.

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