الإمارات تحتفي بالسعوديين القادمين

احتفلت الإمارات عبر منافذها البرية والجوية بالأشقاء السعوديين القادمين إليها، بتقديم القهوة العربية والحلويات الشعبية، وبطاقات تهنئة بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم حملت شعاري البلدين، وأشعاراً تهنئ المملكة بيومها الوطني.

واستعرضت فرق العيالة الإماراتية أمام الضيوف جانباً من الفنون التراثية الإماراتية؛ والأهازيج الوطنية والشلات والأشعار النبطية ترحيباً بالأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني الإمارات؛ والمغادرين العائدين إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي منفذ الغويفات، المعبر الرئيسي البري بين البلدين، تم استقبال القادمين من السعودية ووداع المغادرين إليها بالورود والقهوة العربية والحلويات الشعبية ضمن أجواء احتفالية بكل مسافر، ونظمت فرقة الحربية استعراضاً تراثياً فنياً، كما أدى الجمهور السعودي والإماراتي رقصات تراثية خاصة بالبلدين.

احتفاء

استقبل موظفو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي العاملين بجوازات مطار دبي الدولي الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني 86 للمملكة العربية السعودية، كما قام موظفو إقامة دبي بهذه المناسبة بتوزيع الحلويات على المسافرين السعوديين بكل مباني مطارات دبي.

وهنأ اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المسافرين السعوديين بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين.