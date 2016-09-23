ولي عهد دبي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بصفته راعياً لـ «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، القرار رقم (4) لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء الجائزة.

ونصَّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة برئاسة المهندس مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: د. عيسى محمـد البــستــكي، نائباً للرئيس، ود. عـارف سلطان الحمـادي، وهدى السيد محمد الهاشمـي، وسيـــف عبـدالله العـــليــــلي، ونـاصـــر حمـــد بوشهــــاب، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما أصدر سموه القرار رقم (5) لسنة 2016 بتعيين ليلى محمد فريدون، أميناً عاماً لـ «جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع»، على أن يُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.

أداة محفزة

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات – رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع: تعد جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع أداةً محفزة لقيادات الابتكار، وفرق الابتكار، والأفكار المبتكرة، ضمن المؤسسات المختلفة، ومنصة مرجعية لأفضل ممارسات الابتكار، في إدارة المشاريع بما يساهم في خلق منظومة ابتكار، قائمة على الأنظمة والمنهجيات، إضافة إلى إبداعات الأفراد.

وأضاف: تهدف جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، التي تبلغ قيمتها مليوني درهم (550 ألف دولار)، إلى اكتشاف ومكافأة وتشجيع وترويج وتمكين الابتكار، في إدارة المشاريع، من خلال تطوير منهجية إدارة المشاريع، بطريقة مبتكرة، وتوفير قاعدة بيانات تضم أفضل الممارسات ونماذج العمل في إدارة المشاريع، وتوفير منصة تبادل الأفكار المبتكرة، والتدريب على مهارات إدارة المشـاريع.

وتتوزع الجائزة على ثلاث فئات، الأولى فئة الأفراد وتبلغ قيمة جوائزها 30 ألف دولار، وتنقسم إلى قسمين هما جائزة مدير المشاريع المبتكر، وجائزة مدير مكتب إدارة المشاريع المبتكر، ويتم اختيار الفائزين، وفقاً لمعايير الابتكار، في الإدارة: (المنهجية والأدوات)، والابتكار في الحوكمة، وتحقيق الأهداف:

(القوانين والإجراءات)، والابتكار في طريقة اختيار فريق المشروع، وتغطي فئة الأفراد عدة مجالات، هي: إدارة تحقيق الفوائد، وإدارة التكلفة والوقت، ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة تكامل المشروع، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر والمشكلات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين.

فرق الابتكار

أما الفئة الثانية فهي فئة الفريق المبتكر، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف دولار، ويجري اختيار الفريق الفائز بناء على معايير الابتكار في نقل المعرفة: (الأسلوب والأدوات)، والابتكار في طريقة التواصل: (الأسلوب والأدوات)، والابتكار في استخدام التكنولوجيا، وتغطي هذه الفئة أربعة مجالات، هي إدارة التواصل، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وإدارة المخاطر، وإدارة الموارد البشرية.

الأفكار المبتكرة

وخصصت الفئة الثالثة من الجائزة للأفكار المبتكرة في المؤسسات، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 450 ألف دولار، موزعة على ثلاث جوائز هي: الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع:

(100 ألف دولار)، والفكرة المبتكرة في إدارة البرامج: (150 ألف دولار)، والفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع: (200 ألف دولار)، وسيجري اختيار الأفكار الفائزة، بناء على 3 معايير: الأفكار المبتكرة في أية مرحلة من مراحل إدارة المشروع، أو البرنامج أو محفظة مشاريع، والابتكار في منهجية وممارسات الإدارة، والابتكار في استخدام التكنولوجيا.