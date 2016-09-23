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حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة علي الدباني

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حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة علي الدباني حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة علي الدباني

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء الى أسرة الدباني في وفاة المغفور له علي عبدالله احمد الدباني.

واعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس عزاء الفقيد بمنطقة دهان في رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، عن خالص تعازيه إلى أنجال الفقيد الدكتور أحمد علي عبدالله الدباني والدكتور حمد علي عبدالله الدباني ومحمد علي عبدالله الدباني وإلى ذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورجالات الدولة وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

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