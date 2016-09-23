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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 32/9/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

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الصعيد المهنى

اليوم تسير لإعادة اكتشاف الحب والفرح الذى شعرت به فى عملك، فالضغط الخارجى قد حرمك من الشعور بالفرحة الأسابيع القليلة الماضية، كما ان اليوم عظيم لإدخال التغيير فى مواقفك بمكان عملك.

الصعيد العاطفى

الوقت مناسب لتكون مع من تحب وسط أجواء رومانسية فتجنب العناد ونبش الجروح القديمة ليشعر شريكك بعاطفة خاصة معك.

الصعيد الصحى

كنت تعانى من اضطرابات فى المعدة، لذا حاول تناول الاطعمة قليلة الدسم وستتحسن حالتك فى نهاية اليوم ويقودك العلاج المناسب إلى الشفاء العاجل.

توقعات علماء الأبراج

من الجيد أن تكرس وقتك وطاقتك لتعليم الأطفال المحرومين، كما قد تتبرع ببعض ممتلكاتك الخاصة لأحد المحتاجين فوضعك المالى مناسب للقيام بأعمال خيرية تكسبك شعبية إضافة إلى حسنات.


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مصر 365

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