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برج الأسد حظك اليوم

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برج الأسد حظك اليوم برج الأسد حظك اليوم

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برج الأسد على الصعيد المهنى..

لن تنجح مساعيك اليوم، وتصطدم بعدد من الأخبار التى ستحول حالتك المزاجية إلى الأسوأ، واحذر من المشاجرات مع الزملاء اليوم فالأمور لا ينقصها توتر.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

استمر فى أسلوبك مع شريك حياتك، فاهتمامك به سيجعله يشعر بمدى حبك له، وسنعكس ذلك بالإيجاب على شكل علاقتكما، ولا تدع المشاكل تدخل بينكما.

على الصعيد الصحى..

وعكة صحية شديدة تضطرك إلى التزام الفراش بضعة أيام حتى تعود إلى حالتك الصحية إلى استقرارها ولا تسأل كثيراً عن بدائل الدواء والتزام بما نصحك الطبيب به.

توقعات علماء الفلك لمولود الأسد..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش مرحلة هامة جداً فى حياته العاطفية يتأكد فيها من مشاعره ويجد مقابل جيد جداً لها، ولا يجيد مولود الأسد التعامل مع الأزمات هذه الفترة و سيعمل فقط على حل الخلافات بينه وبين شريك حياته، ليحافظ على شكل العلاقة.


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مصر 365

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