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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 32/9/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

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الصعيد المهنى

هناك عدد من الفرص المختلفة بشأن الأوضاع المالية والمهنية التى تفتح أبوابها إليك، رغم ما تمر به من شعور بالإرهاق ولذا لا تسمح للتردد أن يدب بحياتك.

الصعيد العاطفى

التفاهم المتبادل والتسامح فى أى علاقة أمر ضرورى، ولكلنك اليوم تجد صعوبة فى فهم الشريك أو غفران أى تجاوز له.

الصعيد الصحى

على الذين يعانون من بعض الامراض الانتباه على صحتهم  فى العمل كما عليهم الابتعاد عن أجهزت الاتصالات والهواتف والكمبيوترات المحمولة.

توقعات علماء الأبراج

تشهد يوم كامل من التأملات اليوم، كما انك تميل إلى الانتقال من مكان السكن أو وظيفتك الحالية، كما قد تتلقى بعض المساعدة عن طريق اتصالات غير متوقعة.


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مصر 365

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