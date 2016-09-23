برج القوس حظك اليوم الجمعة 23-9-2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس يحتاج الي ان تنظر لما تقدمة من مهام بنظرات ايجابية و ذلك من اجل الوصول لأفضل مستوي من الحماس و الطاقة .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى القرار السليم الذي ستتخذه بشأن علاقتك مع الشريك قد يعود ضرورة الاعتماد علي التقييم بعقلك و الابتعاد بعض الشيء عن العاطفة و ذلك للوصول للقرار السليم .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس عليك الالتزام بالابتعاد عن الوجبات السريعة وتناول الاطعمة التي تحتوي علي الفيتامينات وذلك لكي تصل لأفضل حال بالصعيد الصحي .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم انت قادر علي اتخاذ قرار مهم قد يغير الكثير في حياتك وتخلق نمط جديد .