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برج الدلو حظك اليوم

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برج الدلو حظك اليوم برج الدلو حظك اليوم

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على الصعيد المهنى..

لن تجد منافسين لك فى الفترة القادمة، فأنت تحلق الآن فى سماء النجاح بلا منازع، تلقى قبول من رؤسائك وتحصد نتيجة جهودك السابقة وتنجح أفكارك القادمة بشكل كبير.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

لا تيأس من كثرة المشاكل التى تحيط بعلاقتك بشريك حياتك، انفراجة كبيرة ستدهشك بمفاجئات سارة، وخطوات جادة وسريعة ستحسن من شكل العلاقة.

على الصعيد الصحى ..

الحديث عن المرض مع شخصيات مقربة لك تعطيك ثقة ودفعة معنوية قوية، مشاكلك الصحية لا تدعو إلى الخوف لكن الالتزام بتعليمات الطبيب ضرورى جداً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى انفراجة كبيراً بعد مرحلة التوتر والارتباك التى عاشها من قبل، وشكل جديد للعلاقة العاطفية تجعل منه شخص جديد قادر على الانتاج وتعويض ما سبق.


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مصر 365

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