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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 32/9/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

الصعيد العاطفى

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

الصعيد الصحى

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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