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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 23-9-2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 23-9-2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 23-9-2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

لمواليد برج الحمل  انت انجزت الكثير من المهام بشكل مميز الفترة الماضية و حان الآن حصد ثمار كل المجهود الذي بذلته ، وربما ستفاجئ بمكافئة او اشادات من قبل مديريك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر لحد كبير ، لا تهتم بنصائح من حولك ،  و لكن عليك ان تأخذ خطوة للوراء لكي تري المشهد كاملا وبذلك تستطيع ان تقرر الخطوات التي ستتخذها .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل يحتاج للكثير من الاهتمام ، فمن أول و أهم الخطوات هو التخلي تماما عن التدخين و البدء في ممارسة الرياضة و خاصة المشي او السباحة .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل  ان عليك تأجيل أي مشروع تسعي لبدأه هذه الفترة فدراسة كل تفاصيل المشروع أمر مهم و لا يمكن تجاهله .


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