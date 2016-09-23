برج الحمل حظك اليوم الجمعة 23-9-2016

>كتبت : رانيا علوى
برج الحمل على الصعيد المهني:
لمواليد برج الحمل انت انجزت الكثير من المهام بشكل مميز الفترة الماضية و حان الآن حصد ثمار كل المجهود الذي بذلته ، وربما ستفاجئ بمكافئة او اشادات من قبل مديريك .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر لحد كبير ، لا تهتم بنصائح من حولك ، و لكن عليك ان تأخذ خطوة للوراء لكي تري المشهد كاملا وبذلك تستطيع ان تقرر الخطوات التي ستتخذها .
برج الحمل على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحمل يحتاج للكثير من الاهتمام ، فمن أول و أهم الخطوات هو التخلي تماما عن التدخين و البدء في ممارسة الرياضة و خاصة رياضة المشي او السباحة .
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ان عليك تأجيل أي مشروع تسعي لبدأه هذه الفترة فدراسة كل تفاصيل المشروع أمر مهم و لا يمكن تجاهله .
>