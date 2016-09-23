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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 23-9-2016

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 23-9-2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 23-9-2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

قد تشك في ذاتك وتقلل من قدراتك في الصعيد المهنى هذه الفترة ، لكن لأنك من مواليد برج الميزان فعليك ان تتخطي هذه المرحلة بسرعة وان تستعين بمن حولك لمساعدتك اذا احتجت لذلك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى عليك أن تتواصل مع شريكك وان توصل له وجهه نظرك ، وكن واثق ان الصراحة والتفاهم قد يعيدا الاستقرار من جديد لهذه العلاقة التي تسربت اليها الاضطرابات والتوترات .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان الا تتجاهل ممارسة الرياضة ووضعها ضمن روتينك اليومي ، فالمشي و ممارسة اليوجا مناسبين جدا بالنسبة لك الان .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هناك عدد من الاخبار الجيدة ستتلقاها خلال هذه الفترة ، فكن شخص متفائل و أعلم انك قادر علي تغير الكثير من الأمور التي تحيطك .


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مصر 365

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