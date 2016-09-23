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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 32/9/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

إنه يوم عظيم بالنسبة لك لتقديم الأفكار والمفاهيم الخاصة بك للآخرين، وكن حذر من أن يساء فهمك فالبراءة والصدق لا يتم مقابلتهم كما ينبغى.

الصعيد العاطفى

قد يكون شغلك الشاغل الوصول إلى قلب أحدهم ومع ذلك ان تعيش فترة بها صفاء ذهنى فتبحث عن عناصر الحب الحقيقية، فلا تدع التجارب المريرة فى الماضى تؤثر عليك.

الصعيد الصحى

أنت بحاجة إلى ان تدرك أن عافية العقل امر ضرورى وتسعى لها مع أهداف اللياقة البدنية، فحاول أن تقوم ببعض التمارين وهذا سوف يساعدك على التعامل مع مشاكل قلة النوم التى كنت تواجهها فى الآونة الأخيرة.

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية على الوضع الخاص بك، وخاصة الوضع الاقتصادى، فالتباهى قد يكون متعة ولكن يسبب ضغط غير ضرورى على عائلتك، حاول المحافظة على صفاء ذهنك وفهم وجهة نظر أفراد أسرتك.


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مصر 365

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