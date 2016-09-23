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برج العذراء حظك اليوم

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برج العذراء حظك اليوم برج العذراء حظك اليوم

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على الصعيد المهنى..

عد إلى حياتك كما كنت من قبل، لا تشغل نفسك بالأحاديث الجانبية فربما يكون ذلك هو سبب ضعف مستواك فى العمل الذى كان أحد أسباب إعجاب رؤسائك بك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

مقابلة مع شريك حياتك تحسم كثير من المشاكل الدائرة، لا تستخدم صوتك العالى فى الحديث ولا تندفع وراء الكلمات التى من شأنها استفزازك ووقوعك فى الخطأ.

على الصعيد الصحى..

أن تعيش المرض مع شخص عزيز على قلبك أصعب من أن تعيش المرض بنفسك، فربما يكون خوفك على هذا الشخص أقوى كثيرًا من متاعبه فى مرضه.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فى حالة متخبطة تتطلب منه التركيز فى عمله والتخلى عن التركيز فى تفاهات من شأنها إفقاده مستواه الحقيقى فى العمل والسيطرة على تفكيره دون الحث على انتاج شىء جديد


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مصر 365

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