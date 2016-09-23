برج الثور حظك اليوم الجمعة 32/9/2016

الصعيد المهنى

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الصعيد العاطفى

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الصعيد الصحى

لفترة طويلة كنت فد تجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشئ الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

توقعات علماء الأبراج

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقاءك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك ان تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.