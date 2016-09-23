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وزير الإسكان: طرح المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر مطلع العام المقبل

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وزير الإسكان: طرح المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر مطلع العام المقبل وزير الإسكان: طرح المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر مطلع العام المقبل

>كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط "دار " مطلع العام المقبل.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شروط حجز المرحلة الثالثة ستكون نفس شروط حجز المرحلة الأولى والثانية، اللتين طرحا الأيام الماضية.

 

من جانبه أكدت مصادر مطلعة، أن المرحلة الثالثة ستتضمن حوالى 55 ألف شقة فى عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور والشروق والسادات وبدر وعدد من مدن الصعيد.

 

وأوضحت المصادر، أن مساحة الوحدات السكنية تبدأ من 100 متر وحتى 150 مترًا كاملة التشطيب، وسعر المتر يختلف من مدينة لأخرى.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه جارى الانتهاء من "ترفيق" الأراضى التى حُصِرت بالمدن الجديدة لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة نسبة إقبال كبيرة من المواطنين نتيجة لالتزام الوزارة بالجدول الزمنى فى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية.


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