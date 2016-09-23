إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية بجمارك الإسكندرية

أحبط رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة محمد رياض، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة يسرى رجب والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات برئاسة محمد كامل محاولة تهريب كمية كبيرة من المستلزمات بالمخالفة لقانون الصيدلة، حيث أنه أثناء كشف مشمول الحاوية رقم 7010727 الواردة من ميناء يانتن بالصين بيان الجمركى رقم 837 غرفه تجارية لسنة 2016 بإسم شركة م . ف اكتشف 324كرتونة لاصقه طبية خافضة للحرارة.

قامت الجمارك، بتشكيل لجنة للكشف والمعاينة، وبكشف الحاوية تبين وجود 342 كرتونة مستلزمات طبية عبارة عن لواصق لازالة الهالات السوداء وتنقيه المسام وشرائط لإزاله الرؤوس السوداء والبثور وشرائط لإزاله الشعر ومناديل مبللة لإزالة طلاء الأظافر مخبأه داخل كراتين وملصق عليها إستيكر قابل للنزع مكتوب عليه خافض للحرارة منشأ الصين بقصد تضليل رجال الجمارك بينما المطبوع على اللاصق منشأ كوريا وأوربا واليابان وانجلترا وهذه الأصناف غير مدرجه بالمستندات، وقرر محمدالعتال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى حمل رقم 30 لسنة 2016