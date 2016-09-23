"مرور القاهرة" يجرى إغلاقا جزئيا لكوبرى قصر النيل بسبب أعمال التطوير

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، فى عملية إغلاق كوبرى قصر النيل جزئيا، بسبب أعمال إحلال وتجديد فواصل الكوبرى التى تنفذها شركة المقاولون العرب للصيانة لمدة يومين فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لرصد أى معوقات مرورية.

وقال العقيد عماد حماد مدير العلاقات العامة بمرور القاهرة، إن أعمال التطوير تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الخميس، حتى الساعة 6 من صباح السبت المقبل 24 سبتمبر باستقطاع حارة واحدة فقط من اتجاه واحد بالتبادل مع باقى الحارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة والعلامات الإرشادية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور بالمنطقة.