أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"مرور القاهرة" يجرى إغلاقا جزئيا لكوبرى قصر النيل بسبب أعمال التطوير

Google+ Print
"مرور القاهرة" يجرى إغلاقا جزئيا لكوبرى قصر النيل بسبب أعمال التطوير "مرور القاهرة" يجرى إغلاقا جزئيا لكوبرى قصر النيل بسبب أعمال التطوير

>كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، فى عملية إغلاق كوبرى قصر النيل جزئيا، بسبب أعمال إحلال وتجديد فواصل الكوبرى التى تنفذها شركة المقاولون العرب للصيانة لمدة يومين فى ظل انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لرصد أى معوقات مرورية.

وقال العقيد عماد حماد مدير العلاقات العامة بمرور القاهرة، إن أعمال التطوير تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الخميس، حتى الساعة 6 من صباح السبت المقبل 24 سبتمبر باستقطاع حارة واحدة فقط من اتجاه واحد بالتبادل مع باقى الحارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة والعلامات الإرشادية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365