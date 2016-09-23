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النيابة تتولى التحقيقات مع 4 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان

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النيابة تتولى التحقيقات مع 4 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان النيابة تتولى التحقيقات مع 4 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان

>قنا - هند المغربى

بدأت النيابة العامة بمركز قنا التحقيقات مع 4 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة بمحافظة قنا.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق والأمن الوطنى ألقت القبض على 4 متهمين بعد ورود معلومات بانتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة تم تقنين الإجراءات وإلقاء القبض على كل من محمد ، أ ، إ" 48 سنة إمام وخطيب مسجد ومحمد ،إ أ " 39 سنة موظف وأحمد إ ، وأحمد ع ،أ " موظف و أحمد م إ 48 سنة إمام وخطيب مسجد وأفادت الأجهزة الآمنية أنه عثر بحوزة كلا منهم كيسه كومبيوتر جار تفريغها.

 

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

 

 


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