غداً أولى جلسات محاكمة الدجال "التيجانى" المعالج الروحانى الوهمى

تنظر غداً السبت محكمة جنح بولاق الدكرور أولى جلسات محاكمة "عبد الإله.أ.ت" والشهير بالشيخ أحمد التيجانى المغربى والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتقاضيه مبالغ ماليه ضخمة بحجة قدرته على العلاج الروحى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد القت القبض على "عبد الإله.أ.ت" المعالج الروحانى لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية ضخمة منهم مقابل علاجهم ، وصلت لـ3000 جنيه فى جلسة العلاج الواحدة، وذلك داخل شقته بمنطقة فيصل.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على رد المطلقة لزوجها وتزويج العانس وعلاج العقم لدى الرجال والعقر لدى النساء، وأعلن عن نفسه من خلال القنوات الفضائية، وتمكنت رجال مباحث الآداب من الإيقاع به بعدما تقمصوا دور زبائن وعرضوا عليه حالة وهمية، وضبطوا بحوزته كتب سحر وشعوذة من بينها كتاب "شمس المعارف" ، فضلاً عن مبلغ مالى قدره 6000 جنيه.