أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة قوص بقنا تباشر التحقيقات مع "بقال" بتهمة احتكار 730 كيلو سكر

Google+ Print
نيابة قوص بقنا تباشر التحقيقات مع "بقال" بتهمة احتكار 730 كيلو سكر نيابة قوص بقنا تباشر التحقيقات مع "بقال" بتهمة احتكار 730 كيلو سكر

>قنا – هند المغربي

بدأت نيابة قوص جنوب محافظة قنا التحقيقات مع صاحب محل بقالة بتهمة احتكار كمية من السكر بدون فواتير وحبسها عن التداول.

كانت مباحث تموين قوص ألقت القبض على "عبد الحق ، ب ع" 53 سنة صاحب محل بقالة بعد العثور بداخل المحل ملكة على كمية من السكر بدون فواتير بلغت 730 كيلو جرام بتهمة احتكارها وحبسها عن التداول تمهيدا للاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365