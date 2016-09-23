نيابة قوص بقنا تباشر التحقيقات مع "بقال" بتهمة احتكار 730 كيلو سكر

بدأت نيابة قوص جنوب محافظة قنا التحقيقات مع صاحب محل بقالة بتهمة احتكار كمية من السكر بدون فواتير وحبسها عن التداول.

كانت مباحث تموين قوص ألقت القبض على "عبد الحق ، ب ع" 53 سنة صاحب محل بقالة بعد العثور بداخل المحل ملكة على كمية من السكر بدون فواتير بلغت 730 كيلو جرام بتهمة احتكارها وحبسها عن التداول تمهيدا للاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.