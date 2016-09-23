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ضبط صاحب مستودع دقيق بتهمة حيازة 28,9 طن دقيق بلدى لبيعها بالسوق السوداء

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ضبط صاحب مستودع دقيق بتهمة حيازة 28,9 طن دقيق بلدى لبيعها بالسوق السوداء ضبط صاحب مستودع دقيق بتهمة حيازة 28,9 طن دقيق بلدى لبيعها بالسوق السوداء

>قنا - هند المغربى

بدأت نيابة دشنا برئاسة المستشار أحمد غوش مدير النيابة التحقيقات مع صاحب مستودع دقيق تموين بلدى لتخزينه كمية من الدقيق البلدى لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر.

 

 

كانت مباحث برئاسة النقيب محمد الملقب وإشراف اللواء أيمن فتحي مدير المباحث ألقت القبض على متولى م ا 36 سنة صاحب مستودع دقيق تموين بلدي بمركز دشنا بعد العثور بحوزته على 28 طن 930 كيلو دقيق بلدى مدعم قام بتخزينها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعه. 

 

تم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

 


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مصر 365

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