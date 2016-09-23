نيابة دشنا تبدأ التحقيقات مع 4 متهمين بحيازة سلاح لتجديد خصومة ثأرية

بدأت نيابة دشنا برئاسة المستشار أحمد غوش التحقيقات مع 4 متهمين بحيازة أسلحة نارية فى خصومة بين عائلتين بناحية الشيخ على شرق.

كانت الأجهزة الآمنية برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بنجع حمادى شمال محافظة قنا وإشراف العقيد أيمن فتحى مدير المباحث ألقت القبض على 4 متهمين بأطراف خصومة ثأريه بعد ورود معلومات بتجميعهم الأسلحة لاستخدامها فى تجدد الخلافات بين العائلتين، حيث تم ضبط كل من عبد الراضي أ م 25 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية وعبد الفتاح ى ح 40 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية ومنصور ع م 35 سنة مزارع وبحوزته بندقية آلية ومحمد ع ا 60 سنة مزارع تم تحرير محضر وإخطاراللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.