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11 خطوة للحماية من الإصابة بالزهايمر.. ابعد عن التوتر وصوم يومين

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11 خطوة للحماية من الإصابة بالزهايمر.. ابعد عن التوتر وصوم يومين 11 خطوة للحماية من الإصابة بالزهايمر.. ابعد عن التوتر وصوم يومين

>كتبت أمنية فايد

يظن الكثيرون أن مرض الزهايمر من الأمراض التى يصعب الحماية منها، وهو ما ينفيه الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

 

ويقول: "هناك خطوات سهلة يمكن أن تساعدنا فى الحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ومن هذه الخطوات..

 

1. الامتناع عن التدخين.

2. النوم الجيد وعدد ساعات النوم المطلوبة للبالغين حوالى  6- 8 ساعات، وتكمن أهمية النوم كأحد وسائل إعاده تكوين الموصلات العصبية، حيث تعمل الموصلات العصبية كمواد كيميائية تنقل الإشارات والتعليمات بين الخلايا العصبية، وقلة النوم يؤدى إلى عدم توازن الموصلات العصبية وهو ما يؤثر على الذكاء والتفكير والإبداع والمزاج والقدرة على الاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومات وكذلك تذكر واسترجاع المعلومات المختزنة بالمخ وكل ذلك يساعد الانسان على التعلم.

3. الابتعاد عن الوجبات الدسمة.

4. الصوم المتقطع يوما أو يومين فى الأسبوع طوال العام.

5. التعرض لأشعة الشمس المشرقة يوميا فى الصباح.

6. ممارسة الرياضة البسيطة المنتظمة والتى يمكن أن تنحصر فى السير يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل.

7. تنشيط المخ ومحاولة تقوية الذاكرة بالتعلم المستمر خاصة اللغات الأجنبية.

8. تناول أحماض أوميجا 3 المتوافرة فى السلمون، الماكريل والتونة والسردين وفول الصويا، البيض والمكسرات.

9. عدم نسيان حمض الفوليك المتوفر فى الخضراوات الخضراء كالبروكلى والخس.

10.إضافة زيت الزيتون للوجبات يوميا بدلا من الزيوت المهدرجة.

11.الاسترخاء للإقلال من التوتر، فالتوتر يزيد من احتمالات الإصابة بالزهايمر بنسبة 50%.

 


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