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محمد نجيب: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وجميع المدافعين على نفس المستوى

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محمد نجيب: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وجميع المدافعين على نفس المستوى محمد نجيب: الأهلي لا يتأثر بالغيابات.. وجميع المدافعين على نفس المستوى

يرى محمد نجيب لاعب الأهلي أن جميع مدافعي الفريق على نفس المستوى وغياب أحدهم لا يؤثر في المستوى الجماعي للفريق.

وفاز الأهلي على المقاولون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري، وسجل محمد نجيب هدف الأهلي الأول وعبد الله السعيد الهدف الثاني. (طالع التفاصيل)

وقال نجيب عقب المباراة للصحفيين: "سعيد بهدفي في مرمى المقاولون ونلعب من أجل الفوز في جميع المباريات للحفاظ على لقب الدوري".

وأضاف "جميع المدافعين في الأهلي على نفس المستوى وغياب أحمد حجازي ورامي ربيعة عن الفريق حاليا لا يؤثر على المستوى بدليل نجاحي رفقة سعد سمير في الحفاظ على نظافة شباك الأهلي خلال مباراتين متتاليتين".

وتابع "كنا نعلم أن المقاولون فريق قوي واتبعنا تعليمات حسام البدري استطعنا تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

وأتم حديثه "نتدرب بشكل مستمر على الضربات الثابتة والركنيات لذلك نسجل منها الكثير من الأهداف".

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