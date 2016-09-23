أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عودة غاضبا: أحمد علي لم يتعلم من الدرس السابق أمام الأهلي

Google+ Print
عودة غاضبا: أحمد علي لم يتعلم من الدرس السابق أمام الأهلي عودة غاضبا: أحمد علي لم يتعلم من الدرس السابق أمام الأهلي

تحدث محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون بغضب عقب الخسارة أمام الأهلي.

الأهلي فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الخسارة أمام الأهلي هي الثانية على التوالي للمقاولون بعد السقوط أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

وقال عودة: "خسرنا من جديد بنفس طريقة الخسارة أمام الاتحاد".

وأوضح في تصريحات عقب المباراة "كرة ثابتة ثم نضغط ونفشل في التسجيل وبعدها يأتي الهدف الثاني عكس سير المباراة".

وعما دار مع أحمد علي مهاجم الفريق بين الشوطين، قال عودة غاضبا: "أحمد علي لم يتعلم من الدرس السابق أمام الأهلي أيضا وذلك بعد تعرضه للطرد في لقاء الدوري الموسم الماضي".

وتابع "حذرته أكثر من مرة من العصيبة وبين الشوطين أخبرته ألا يكرر ذلك، وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وأوضح مدرب المقاولون لتوقيع عقوبة منتظرة على محمد شعبان بعد الطرد أمام الأهلي.

كما أتم حديثه قائلا: "لماذا لان نلعب في الجبل الأخضر؟ نفتقد أهم ميزة وهي اللعب على ملعبنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع