تحدث محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون بغضب عقب الخسارة أمام الأهلي.

الأهلي فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الخسارة أمام الأهلي هي الثانية على التوالي للمقاولون بعد السقوط أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

وقال عودة: "خسرنا من جديد بنفس طريقة الخسارة أمام الاتحاد".

وأوضح في تصريحات عقب المباراة "كرة ثابتة ثم نضغط ونفشل في التسجيل وبعدها يأتي الهدف الثاني عكس سير المباراة".

وعما دار مع أحمد علي مهاجم الفريق بين الشوطين، قال عودة غاضبا: "أحمد علي لم يتعلم من الدرس السابق أمام الأهلي أيضا وذلك بعد تعرضه للطرد في لقاء الدوري الموسم الماضي".

وتابع "حذرته أكثر من مرة من العصيبة وبين الشوطين أخبرته ألا يكرر ذلك، وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وأوضح مدرب المقاولون لتوقيع عقوبة منتظرة على محمد شعبان بعد الطرد أمام الأهلي.

كما أتم حديثه قائلا: "لماذا لان نلعب في الجبل الأخضر؟ نفتقد أهم ميزة وهي اللعب على ملعبنا".