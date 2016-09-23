محمد شعبان يتحدث عن حقيقة ' إشارة الزمالك أمام الأهلي '

تحدث محمد شعبان لاعب وسط المقاولون العرب عن حقيقة القيام بإشارة "تدل على قميص الزمالك" عقب خروجه مطرودا أمام الأهلي.

الأهلي فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد شعبان لاعب الزمالك السابق للطرد أمام الأهلي بعد الحصول على بطاقة أولى في الدقيقة 59 وأخرى في الدقيقة 76.

ووجه إبراهيم فايق مقدم الأستوديو التحليلي لمباراة المقاولون والأهلي على قناة DMC سؤالا إلى محمد شعبان (هل تقصد الإشارة لقميص الزمالك عقب خروجك مطرودا أمام الأهلي؟) ليُجيب قائلا: "لا. لم أقصد أي إشارة".

وأوضح "لم أقصد أي إشارة عقب خروجي مطرودا أمام الأهلي".

وواصل "تعرضت للسباب من بعض الحاضرين أثناء طردي، وردي كان ابتسامة فقط".

وأتم "اعتذرت لحكم المباراة في النهاية".

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