أخبار عاجلة

الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد شعبان يتحدث عن حقيقة ' إشارة الزمالك أمام الأهلي '

Google+ Print
محمد شعبان يتحدث عن حقيقة ' إشارة الزمالك أمام الأهلي ' محمد شعبان يتحدث عن حقيقة ' إشارة الزمالك أمام الأهلي '

تحدث محمد شعبان لاعب وسط المقاولون العرب عن حقيقة القيام بإشارة "تدل على قميص الزمالك" عقب خروجه مطرودا أمام الأهلي.

الأهلي فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد شعبان لاعب الزمالك السابق للطرد أمام الأهلي بعد الحصول على بطاقة أولى في الدقيقة 59 وأخرى في الدقيقة 76.

ووجه إبراهيم فايق مقدم الأستوديو التحليلي لمباراة المقاولون والأهلي على قناة DMC سؤالا إلى محمد شعبان (هل تقصد الإشارة لقميص الزمالك عقب خروجك مطرودا أمام الأهلي؟) ليُجيب قائلا: "لا. لم أقصد أي إشارة".

وأوضح "لم أقصد أي إشارة عقب خروجي مطرودا أمام الأهلي".

وواصل "تعرضت للسباب من بعض الحاضرين أثناء طردي، وردي كان ابتسامة فقط".

وأتم "اعتذرت لحكم المباراة في النهاية".

شاهد - صور طرد محمد شعبان أمام الأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع