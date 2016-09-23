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أرقام في الجول - كيف ساعد معلول في إراحة لاعبي الأهلي

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ساعد علي معلول الظهير الأيسر التونسي للأهلي بتمريراته الصحيحة فريقه في الاستحواذ على مجريات اللعب أمام المقاولون والهجوم بشكل مستمر بعدما أكمل تمريرات قصيرة صحيحة بنسبة 88% خلال المباراة.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري، وصنع معلول الهدف الأول. (طالع التفاصيل)

معلول قدم مستوى جيد في المباراة وصنع الهدف الأول من ضربة ركنية نفذها بدقة على رأس محمد نجيب الذي وضع الكرة في الشباك الصفراء.

لكن تمريرات معلول في المباراة ساعدت الأهلي على امتلاك الكرة بشكل مستمر والخروج بالهجمة بشكل صحيح من المناطق الدفاعية للهجوم.

ويعرض لكم FilGoal.com بالأرقام كيف ساهم معلول في تسهيل المهمة على لاعبي الأهلي للاستحواذ على مجريات اللعب بشكل إيجابي هجومي.

معلول أكمل 70 تمريرة متنوعة طوال المباراة منهم 55 تمريرة صحيحة بنسبة 78%.

بينما التمريرات القصيرة من معلول وصلت إلى 60 منهم 53 بشكل صحيح بنسبة 88%.

تمريرات معلول جاءت بواقع 7 تمريرات فقط للخلف لزملائه المدافعين.

و24 تمريرة بجانب الملعب لزملائه في الوسط أو الهجوم والدفاع من مختلف الأماكن بطول الملعب.

بينما التمريرات الأمامية من معلول كانت بواقع 22 تمريرة لزملائه بواقع 9 تمريرات من نصف ملعب الأهلي للأمام، و13 تمريرة من ملعب المقاولون.

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أما عن باقي أرقام علي معلول في المباراة فأرسل 10 عرضيات منهم عرضيتين بشكل صحيح وصلا للاعبي الأهلي داخل منطقة جزاء المقاولون.

واستلم معلول الكرة 53 مرة بشكل صحيح، بينما لم يستلم الكرة بشكل خاطئ ولا مرة.

نجح نجم الصفاقسي التونسي السابق في استخلاص الكرة من لاعبي المقاولون 8 مرات، بينما خسر الكرة 7 مرات.

اعترض معلول هجمات المقاولون 3 مرات بشكل صحيح، واستخلص الكرة بتدخلات أرضية على المنافس 3 مرات.

بينما شتت معلول الكرة من مناطق دفاع الأهلي مرتين بشكل صحيح، وفشل في إبعاد الكرة 4 مرات.

وارتكب معلول مخالفتين ضد لاعبي المقاولون، وحصل أيضا على مخالفتين لصالح الأهلي.

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