تقرير في الجول - متى سجل مهاجم أساسي للأهلي

من جديد حقق الأهلي الانتصار في الدوري، ومن جديد جاء الانتصار عن طريق لاعبي الوسط والدفاع. فمتى سجل المهاجم الأساسي للفريق؟

الأهلي فاز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

أهداف المباراة جاءت عن طريق محمد نجيب وعبد الله السعيد في الدقيقتين 18 و67 بعد انتصار أول أمام الإسماعيلي جاء عن طريق السعيد.

ولكن، هل تعلم متى كانت أخر مرة سجل فيها المهاجم الأساسي في تشكيل الأهلي لهدف؟ منذ 9 مباريات كاملة.

عماد متعب يسجل للأهلي في مرمى حرس الحدود في كأس مصر في الـ12 من شهر يوليو الماضي.

ومنذ ذلك الحين لم يسجل أي مهاجم لعب كأساسي في تشكيل الأهلي لأي هدف في المباراة.

ولعب الأهلي بعدها 9 مباريات. (3 في كأس مصر - 4 في إفريقيا - 2 في الدوري).

وقتها هدف متعب الأساسي جاء وقتها من ركلة جزاء في مرمى حرس الحدود في كأس مصر.

قبل متعب؟

وماذا عن الهدف الذي يسبق هدف متعب في حدود والذي جاء من ركلة جزاء؟ وقتها جاء عن طريق متعب أيضا.

متعب يسجل أمام الاتحاد السكندري في الجولة قبل الأخيرة في الدوري المصري.

وبعدها عاد متعب الأساسي وسجل في كأس مصر أمام الحدود.

ومنذ ذلك الوقت أيضا ولم يسجل أي مهاجم للأهلي أي هدف في أي مباراة باستثناء هدف عماد متعب أيضا أمام زيسكو يونايتد في دوري الأبطال.