قبل لقاء عبد الشافي وكهربا.. مواجهة وحيدة للمصريين في الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي للمحترفين مواجهة مصرية في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري التي تجمع بين الأهلي والاتحاد.

ويلتقي الأهلي والاتحاد في دربي مدينة جدة في مباراة ستشهد ظهور الثنائي المصري محمد عبد الشافي ظهير أيسر الأهلي، ومحمود عبد المنعم "كهربا" صانع الألعاب الاتحاد.

وتعد هذه المواجهة المصرية هي الثانية في تاريخ الدوري السعودي بعد مواجهة بين الثنائي حسام غالي وعماد متعب قبل عدة سنوات.

والتقى حسام غالي عندما كان يلعب في النصر بزميله عماد متعب مهاجم اتحاد جدة وقتها في عام 2009 خلال نصف نهائي كأس الملك وفاز أصدقاء غالي بالمباراة.

كهربا المنضم حديثا لصفوف الاتحاد قادما من الزمالك على سبيل الإعارة يقدم مستوى جيد وسجل في مباراته الأخيرة 4 أهداف في الفوز على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدف.

بينما عبد الشافي يعاني حاليا من الغياب عن تشكيل فريقه الأساسي بسبب تألق منصور الحربي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري جميل السعودي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الاتفاق المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 6 نقاط.