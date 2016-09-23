إسبانيول يحقق فوزه الأول بالدوري الإسباني

(إفي): تذوق إسبانيول طعم الانتصار الأول له بالليجا هذا الموسم بعدما تغلب خارج قواعده على مضيفه أوساسونا (1-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير "السادار" مساء الخميس في إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

أنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدما في النتيجة عبر مهاجمه البرازيلي ليو بابتيستاو قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني، عادل سرخيو ليون الكفة لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 ، إلا أن فرحتهم بالتعادل لم تدم سوى أربع دقائق بعدما أحرز جيرارد مورينو هدف الانتصار للفريق الكتالوني.

وبهذه النتيجة يحصد "البلانكي أزول" انتصاره الأول هذا الموسم ويرفع رصيده للنقطة الخامسة التي يحتل بها المركز الخامس عشر.

في المقابل، تكبد أوساسونا، الصاعد حديثا، هزيمته الثالثة ويفشل في تحقيق أي فوز خلال خمس جولات ويتجمد رصيده عند نقطتين يقبع بهما في المركز التاسع عشر وقبل الأخير مؤقتا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت، فجر ليجانيس، الصاعد حديثا، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اسقط ديبورتيفو لاكورونيا في عقر داره "الريازور" بالفوز عليه (1-2).

وعلى الرغم من تقدم أصحاب الأرض في النتيجة عبر ثيلسو بورخيس في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، إلا أن الضيوف انتفضوا في الشوط الثاني وقلبوا الطاولة على الديبور.

وعادل لوسيانو نيفيس النتيجة أولا في الدقيقة 55 قبل أن يحرز جابرييل هدف النقاط الثلاث بعدها بـ11 دقيقة، ليتمكن الفريق بعدها من الصمود والمحافظة على الانتصار الثمين.

وبهذه النتيجة يحقق ليجانيس الفوز الثاني له هذا الموسم ليرتفع رصيده للنقطة السابعة يحتل بها منتصف الترتيب.

في المقابل، يواصل "البلانكي أزول" فشله في تذوق طعم أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي، تعادل في إثنين وخسر مثلهما، ليتجمد رصيده عند خمس نقاط ويأتي في المركز الـ13.

وسيسدل الستار على مباريات الجولة باللقاء الذي سيستضيف فيه فالنسيا، متذيل الترتيب دون نقاط، نظيره ألافيس الثاني عشر برصيد 6 نقاط، في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين بالنسبة لـ"الخفافيش" الذي يمر بفترة عصيبة ساهمت في إقالة مدربه باكو أيستاران.